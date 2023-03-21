Фаворита "Евровидения-2023" заподозрили в плагиате русскоязычной песни

Видео: YouTube/Uni Dash Corn

Фаворита "Евровидения-2023", шведскую певицу Loreen заподозрили в плагиате русскоязычной песни украинской певицы Мики Ньютон. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что схожесть композиций обнаружили пользователи и представили разбор песен на YouTube-канале Uni Dash Corn.

"Мика выступала на "Евровидении" в 2011 году c Angel и заняла четвертое место. Но в Сети нашли сходство песни Tattoo Loreen с другим треком украинской артистки – "В плену" 2005 года", – уточнили в сообщении.

С композицией Tattoo Loreen поедет на конкурс от Швеции. Певица уже представляла страну в 2012 году с треком Euphoria и заняла тогда первое место. Согласно ставкам букмейкеров, Loreen может выиграть "Евровидение" с вероятностью 40%, что делает ее основным фаворитом "Евровидения-2023".

Также новый трек шведской певицы уличили в плагиате песни Flying Free группы Pont Aeri.

В июле 2021 года экс-солист группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин потребовал от Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова. – Прим. ред.) (признана в РФ иноагентом) 900 тысяч рублей за плагиат. По словам артиста, девушка без его разрешения использовала аранжировку песни "Женщина, я не танцую".

Костюшкин позвонил Гырдымовой, однако договориться у них не вышло. Последняя утверждает, что песня "Мама, я не зигую" – пародия, а потому доказательств своей правоты предоставлять суду не стала. Однако суд постановил провести музыкальную экспертизу композиции.

В апреле 2022 года Басманный районный суд Москвы постановил взыскать 500 тысяч рублей с Монеточки за плагиат песни Стаса Костюшкина. Кроме того, она должна будет компенсировать судебные расходы истца. Также певице впредь запрещено исполнять песню "Мама, я не зигую".

В сентябре того же года Монеточка заявила, что ее штраф в 500 тысяч рублей по делу о плагиате полностью погашен. Монеточка также опубликовала скриншоты с информацией о денежных переводах.



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