Марайю Кэри обвинили в плагиате

Малоизвестный фолк-композитор пытается заработать 20 миллионов долларов, обвинив Марайю Кэри в плагиате.

Иск подал некий Энди Стоун, который в 1989 году записал кантри-песню под названием All I want for Christmas is You. Одноименная песня вышла у Кэры в 1994 году. Теперь Стоун спустя много лет захотел денег.

Однако и текст, и музыка песен совершенно разные, совпадает лишь название. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.