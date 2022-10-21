Компания Ralph Lauren извинилась после обвинений первой леди Мексики в плагиате

Фото: YouTube/El Universal

Компания Ralph Lauren Corporation извинилась за использование дизайна коренных народов после обвинений первой леди Мексики Беатрис Гутьеррес. Об этом сообщает Reuters.

Жена президента Мексики выложила в социальных сетях фотографию "простого кардигана с поясом" от Ralph Lauren стоимостью 300 долларов. По словам Гутьеррес, узоры, которые украшают кардиган, позаимствованы у мастеров народного промысла из мексиканских городов Контла и Сальтильо.

"Привет, Ральф, мы уже заметили, что тебе очень нравятся образцы мексиканского дизайна, особенно те, которые созданы культурами наших предков, сохранившими текстильные традиции. Однако, копируя этот дизайн, вы занимаетесь плагиатом, а плагиат, как вы знаете, незаконен и аморален", – заявила первая леди Мексики.

Она выразила надежду, что компания возместит ущерб сообществам, которые выполнили эту работу "с любовью, а не ради прибылей миллионеров".

В Ralph Lauren выразили сожаление из-за произошедшего и отметили, что открыты для диалога о способах исправления ситуации. В компании добавили, что несколько месяцев назад попросили снять эту модель с продажи, поэтому были удивлены, что она все еще продается.

Представители бренда пообещали, что все новые товары с использованием дизайна коренных народов после летнего сезона 2023 года будут создаваться "по модели доверия и сотрудничества".

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