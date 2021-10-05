Россияне заподозрили тихоокеанскую Микронезию в плагиате

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Россияне заметили, что в гимне тихоокеанской Микронезии есть мелодия песни "В лесу родилась елочка", сообщает "Мир 24".

О своих догадках пользователи начали сообщать в социальных сетях. Они обвиняют Микронезию в плагиате. По словам экспертов, в основе музыки страны лежит немецкая мелодия, которая была написана почти на век раньше, чем "В лесу родилась елочка".

Ранее московский шоумен Олег Лихачев направил в Кировский районный суд Уфы иск к Моргенштерну, в котором указал, что музыкант незаконно использует его песню. По данным заявителя, музыкант использовал композицию в коммерческих целях для развития своего YouTube-канала, а также для получения прибыли от рекламы.