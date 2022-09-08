Певица Монеточка заявила, что ее штраф за плагиат полностью погашен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, заявила, что ее штраф в 500 тысяч рублей по делу о плагиате полностью погашен. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

"Сейчас мой долг полностью погашен, я оплачивала кусками и могу сделать скриншоты и выложить их. У меня действительно все оплачено, возможно, это все доходит с какой-то задержкой, я не знаю. Мне посоветовали позвонить приставу и лично сказать этой женщине о том, что я все оплатила. Попробую сделать, видимо, так", – сообщила певица.

Монеточка также опубликовала скриншоты с информацией о денежных переводах.

В июле прошлого года бывший солист группы "Чай вдвоем" потребовал от Монеточки 900 тысяч рублей за плагиат. По словам артиста, девушка без его разрешения использовала аранжировку песни "Женщина, я не танцую".

Костюшкин позвонил Гырдымовой, однако договориться у них не вышло. Последняя утверждает, что песня "Мама, я не зигую" – пародия, а потому доказательств своей правоты предоставлять суду не стала. Однако суд постановил провести музыкальную экспертизу композиции.

В апреле Басманный районный суд Москвы постановил взыскать 500 тысяч рублей с Монеточки за плагиат песни Стаса Костюшкина. Кроме того, она должна будет компенсировать судебные расходы истца. Также певице впредь запрещено исполнять песню "Мама, я не зигую".

Позднее сообщалось, что судебные приставы завели дело в отношении певицы Елизаветы Гырдымовой за неуплату штрафа по делу о плагиате.

