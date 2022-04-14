Костюшкин заявил, что не желал победы в суде над Монеточкой

Бывший участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин отсудил у певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) 500 тысяч рублей. Поводом для иска послужила песня артистки "Мама, я не зигую", которую сама она называет пародией. Тем не менее экспертиза признала композицию плагиатом хита Костюшкина "Женщина, я не танцую". Разбираемся, чем отличается плагиат от пародии, а также что о деле говорят сами артисты.



Женщина, вы больше не поете

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Бывший солист группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин впервые в судебном порядке выдвинул претензии к певице Монеточке в июле прошлого года. Музыкант потребовал взыскать с нее 900 тысяч рублей, дело сначала рассматривалось в Чкаловском районном суде Екатеринбурга.

Адвокат артиста Роман Лалаян рассказывал, что Монеточка переделала один из хитов его клиента "Женщина, я не танцую". По словам юриста, певица использовала новую песню на концертах без договоренностей с Костюшкиным.





Роман Лалаян адвокат Стаса Костюшкин Госпожа Гырдымова использует на концертах и мероприятиях тождественное музыкальное произведение "Мама, я не зигую". Это практически одинаковые музыкальные произведения, тождественны тому, что исполняет господин Костюшкин.

Примечательно, что защита Костюшкина также предлагала Монеточке мировое соглашение. Предполагалось, что она больше не будет исполнять спорную композицию, взамен экс-участник дуэта "Чай вдвоем" откажется от претензий на денежную компенсацию. Однако представитель певицы Василий Савченко отклонил это предложение.

Зимой 2021 года дело передали в Басманный районный суд Москвы. Вместе с тем была проведена музыкальная экспертиза, которая показала, что песня Монеточки не относится к жанру пародии. По подсчетам экспертов, для своей композиции певица позаимствовала от 25 до 50% материала Костюшкина. "При этом практически все обнаруженные различия в мелодической линии припевов носят "технический" характер", – говорится в результате исследования.

13 апреля стало известно, что Басманный районный суд Москвы частично удовлетворил иск Костюшкина о защите авторских и смежных прав.





пресс-служба Басманного районного суда Москвы Взыскать с Гырдымовой 500 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного вреда и запретить ей исполнять произведение, ставшее предметом спора.

Также Монеточка должна будет возместить судебные расходы Костюшкина. Адвокат экс-участника дуэта "Чай вдвоем" рассказал, что удовлетворен решением суда.

"Мы изначально предлагали прекратить любое использование музыкального произведения, не хотели денег, в итоге это и произошло. Сейчас мы подадим еще на все затраты, на перелет, юридические расходы и прочее. Взыщем еще 200–250 тысяч рублей", – уточнил Роман Лалаян.



"Я хотел договориться с девочкой"

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Проиграв суд, Монеточка развернуто прокомментировала исход дела в социальных сетях. Костюшкина она назвала комичным персонажем, а конфликт с ним – абсурдным. Певица отметила, что ее нельзя так просто испугать штрафом в 500 тысяч рублей.

"Я готова потерять гораздо больше и уже потеряла гораздо больше. И, как видите, продолжаю петь и писать", – сообщила артистка.





Монеточка певица Моя песня – пародия, я никогда не скрывала это. Экспертиза сочла ее плагиатом, а не пародией, из-за недостаточного процента заимствования, а не из-за слишком большого.

Девушка рассказала, что выложила трек "Мама, я не зигую", когда еще училась в школе. Артистка отметила, что в то время у нее не было ни выступлений, ни заработка, ни аккаунта на стриминговых сервисах. По ее словам, на стриминговых платформах композиции по-прежнему нет, а саму песню она давно не поет.

"Но почему-то вспомнил про нее Костюшкин только через много лет, когда с меня уже можно стрясти что-то", – написала Монеточка.

В свою очередь, Стас Костюшкин также прокомментировал ситуацию. "У меня на самом деле не было желания побеждать. Я хотел договориться с девочкой. Но суд у меня был не с девочкой, а с компанией и юристами, которые сказали: "Вы можете сколько угодно судиться, но вам ничего не светит", – заявил экс-участник дуэта "Чай вдвоем".

Он добавил, что к новому прочтению своей песни относился спокойно, пока Монеточка была малоизвестной артисткой. Но потом она обрела славу и стала исполнять композицию на концертах. После этого Костюшкин счел, что правообладатель должен получить деньги за трек. По его словам, он сперва во внесудебном порядке попросил выплатить компенсацию, однако ничего не получил. В итоге спор решался в суде.



Умный пиар?

Стас Костюшкин потребовал от Монеточки миллион рублей за плагиат

Юрист, эксперт по авторскому праву Игорь Мурзин рассказал Москве 24, что главное отличие плагиата от пародии – в монетизации.





Игорь Мурзин юрист, эксперт по авторскому праву Плагиат подразумевает воровство чьего-то творчества и дальнейшую монетизацию без разрешения. Пародия – это безобидное заимствование чьего-то творчества, но его не монетизируют. Для использования пародии не нужно спрашивать разрешения.

По мнению специалиста, бывший солист группы "Чай вдвоем" мог решиться на судебные разборки по нескольким причинам. "Здесь возможна не только финансовая составляющая. Я бы не исключал пиар для артиста в качестве мотива", – предположил юрист.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день музыканты в России довольно хорошо юридически подготовлены и на ранней стадии защищают себя от плагиата.

