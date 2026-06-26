МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Молдавию

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МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдавию на фоне усиливающихся дискриминационных мер. Об этом указано на сайте ведомства.

"Дело доходит до прямого издевательства над прибывающими в аэропорт Кишинева обладателями российских паспортов, которые подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам питания", – говорится в сообщении.

Также, как подчеркнули в МИД, россиянам предъявляются противоправные требования "добровольной сдачи" средств связи, после чего организуется незаконное исследование хранящихся в них данных. Кроме того, бывают случаи, когда россиянам немотивированно отказывают во въезде.

При этом при вылете из Кишинева может применяться искусственное затягивание досмотра, из-за чего россияне опаздывают на самолет, отметило министерство. Молдавия не предоставляет допуск к россиянам консульских сотрудников посольства. Такие запросы игнорируют.

25 июня в аэропорту Кишинева задержали дипломатических курьеров МИД РФ. Им предъявили противоправные требования о досмотре дипломатической корреспонденции и "добровольной" сдаче средств связи.

На фоне этого российское посольство в Молдавии выразило протест. Дипломаты напомнили, что курьеров нельзя задерживать или арестовывать "в какой бы то ни было форме". МИД РФ, в свою очередь, вызвал молдавского посла и указал ему на грубое нарушение статьи 27 Венской конвенции 1961 года.

