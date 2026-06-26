АКОРТ: ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на цены в российских магазинах

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Ограничение поставок рыбы из Армении не скажется на ассортименте и ценах в российских магазинах, поскольку у торговых сетей есть альтернативные поставщики. Об этом РИА Новости сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

По его словам, поставки из Армении занимают до 3–4% ассортимента охлажденной и замороженной рыбы, преимущественно радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств.

При этом крупные торговые сети используют диверсифицированную систему поставок, которая позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками. Около 80% ассортимента рыбной продукции в федеральных сетях составляет отечественный улов, остальная часть поступает из Турции, Чили, Китая, Аргентины, Вьетнама, Ирана, Киргизии, Египта, Уругвая, Перу, Эквадора и Шри-Ланки.

Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении 26 июня. Была приостановлена сертификация еще двух предприятий. Таким образом запрет охватил все поставки рыбной продукции из республики.