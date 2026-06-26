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26 июня, 17:40

Политика

Белоруссия при поддержке РФ запросила заседание СБ ООН из-за атаки на автобус под Брянском

Фото: MAX/"Егор Ковальчук"

Белоруссия при поддержке России обратилась с просьбой созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за атаки на автобус в Брянской области, заявил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков.

Политик напомнил, что Белоруссия не является членом Совбеза, поэтому обращение было поддержано Россией. В соответствии с временными правилами заседание состоится в ближайшее время. Минск в ходе него также планирует привлечь внимание к заявлениям Киева о готовности наносить удары по белорусской территории.

"Подобная риторика не только грубо попирает основополагающие принципы международного права, но и создает прямую угрозу региональной и международной безопасности", – цитирует Варанкова ТАСС.

ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии 17 июня. В результате погибла беременная женщина, сопровождавшая юных спортсменов. Также еще восемь человек, включая шестерых детей, пострадали.

Следственный комитет России выяснил, что к организации удара причастны командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт Бровди и начальник ГУР Минобороны Украины Олег Иващенко. Следствие считает, что они обеспечили целеуказание и отдали приказ об атаке гражданского транспорта на территории России.

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