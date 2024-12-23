Google прокомментировал падение трафика YouTube в России

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Падение трафика видеосервиса YouTube в России не является результатом технических проблем или действий со стороны Google, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Там также назвали Google и YouTube одними из немногих оставшихся платформ, которые предлагают доступ к свободной независимой информации в России.

Ранее сообщалось, что трафик видеохостинга YouTube резко сократился в России, упав до рекордно низких 20% по сравнению с привычными показателями 2024 года. До этого ежедневная аудитория россиян на хостинге составляла свыше 90 миллионов пользователей, теперь она сильно снизилась, констатируют эксперты.

Основанием для мер против зарубежного видеохостинга стали нарушения российских законов, признали в Роскомнадзоре (РКН). В частности, YouTube заблокировал свыше 200 российских каналов. Эксперты уверены, что можно говорить фактически о полном отключении сервиса в России.

