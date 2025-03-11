Песков заявил, что Telegram стал главным источником информации в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мессенджер Telegram стал главным источником информации в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференции "Современные медиа" в Высшей школе экономики.

"Мы сегодня из каких источников узнали про беспилотники? Мы не побежали включать телевизор – мы схватили свои телефоны и включили Telegram", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в стране меняется система восприятия потоков информации. Кроме того, на сфере медиа лежит большая ответственность, со временем она только растет.

"Нервы людей, души людей, потребности людей в этих условиях – это как оголенный нерв. Соответственно, информационные потоки, которые получают люди, должны быть сформулированы таким образом, чтобы этот нерв не чувствовал фальши, чтобы этот нерв не чувствовал провокации, чтобы этот нерв понимал, где правда и где ложь", – рассказал Песков.

Поэтому переоценить ответственность медийщиков и журналистов невозможно, считает пресс-секретарь российского лидера. Также Песков обратил внимание на экономический аспект отрасли. Экономическая самостоятельность медиа в РФ является одной из самых больших проблем.

"Чтобы люди хотели повышать свою квалификацию постоянно и хотели работать в медиа, медиа должны быть экономически очень самостоятельными", – объяснил политик.

Ранее стало известно, что разработчики мессенджера планируют добавить в Telegram функцию отправки видео со смартфона на телевизор. Бета-версия приложения получила поддержку протокола Chromecast, который позволяет транслировать контент на все устройства, поддерживающие данный протокол.

Ожидается, что пользователи смогут не только транслировать контент из чатов, но и управлять воспроизведением видео сразу через приложение.

