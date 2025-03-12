РКН назвал условия работы иностранных IT-компаний в России

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Роскомнадзор (РКН) обозначил условия для дальнейшей работы зарубежных IT-компаний при желании у них вернуться на российский рынок. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН отметили, что для работы в РФ иностранные организации должны неукоснительно соблюдать требования российского законодательства. В частности, речь идет о законах "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной Сети интернет на территории РФ", "О связи", "О персональных данных" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

По словам экспертов, ключевыми требованиями для зарубежных IT-компаний будут открытие уполномоченных представительств в РФ, размещение на своем сайте формы обратной связи для российских пользователей, регистрация личного кабинета на сайте Роскомнадзора, а также установление счетчика посещаемости на своем сайте.

Помимо этого, иностранным фирмам придется организовать хранение баз данных и выполнять требования по удалению противоправного контента. Все эти условия будут распространяться на компании с аудиторией более 500 тысяч пользователей.

Ранее в Кремле заявили, что социальные сети Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской) для разблокировки должны соблюдать российские законы.

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