Пользователи пожаловались на сбой в работе "Самоката"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сбои зафиксированы в работе российского сервиса "Самокат", который позволяет заказать продукты питания и иные товар с доставкой на дом. Это следует из портала Downdetector.

За последний час на неполадки в работе сервиса пожаловались 1 027 пользователей, а за сутки – 1 459 человек. Многие (79%) указали на проблемы с мобильным приложением, 23% пользователей – с сайтом, еще 2% – с личным кабинетом, а один процент граждан сообщил об общем сбое.

"Обновляем приложение. Еще немного – и все заработает", – сказано в сообщении при входе в приложение "Самокат".

В службе поддержки сервиса рассказали ТАСС, что знают о случившемся сбое. Представители "Самоката" попросили прощения за доставленные неудобства, добавив, что технические специалисты пытаются устранить проблемы как можно быстрее.

18 апреля сбой произошел в работе сервисов МТС. Жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Мордовия, а также из Астраханской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

По данным Downdetector, около 94% человек обратили внимание на общий сбой, еще 3% заявили о перебоях в работе мобильного приложения, а менее 1% – о неполадках с личным кабинетом и сайтом.

