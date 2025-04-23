Пользователи Instagram в ряде стран жалуются на сбои

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Пользователи Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) из США и ряда других стран жалуются на сбои в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Проблемы начались около 15:45 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб поступило от американских пользователей – около 1,7 тысячи. О неполадках также сообщают пользователи из Канады, Великобритании, Франции, Германии и других стран.

Большинство жалуются на работу приложения, а также на сбои при подключении к серверу, публикации постов и входе в учетную запись.

В ночь на вторник, 22 апреля, специалисты Роскомнадзора зафиксировали сбой в работе иностранных мессенджеров. В частности, россияне жаловались на проблемы с Telegram.

Еще один массовый сбой в работе мессенджера произошел вечером 17 апреля. Всего было зафиксировано более 6 тысяч жалоб. При этом больше всего сообщений поступало из Узбекистана.