"Личная территория": "пакости в общежитии – 2"

Продолжение истории про травлю пенсионерки Светланы Ивановны. Оказывается, она одна во всем общежитии борется за порядок и законность. Но при этом, по словам соседки Олеси, нарушает элементарные санитарные нормы.

Кроме того, ставит палки в колеса тем, кто старается сделать жизнь обитателей общаги цивилизованной и комфортной. Об этом – в программе "Личная территория".