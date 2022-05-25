В Гидрометцентре предупредили о дождливом завершении весны в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что с 26 мая и вплоть до конца месяца в столице возможны небольшие дожди.

Ранее синоптики сообщили, что жителей столичного региона ожидает переменная облачность в среду, 25 мая. Вероятность осадков оценивается как небольшая. В этот день в Москве столбики термометров поднимутся до отметки 13...15 градусов, атмосферное давление будет в норме.

Приход дождей в столицу с 26 мая связан с надвигающимся потеплением, рассказал Вильфанд. Специалист отмечает, что в четверг температура в городе повысится на 5–6 градусов по сравнению с предыдущими днями и приблизится к многолетним значениям.

"С 26-го числа прогнозируется увеличение облачности. Дело в том, что Москва окажется уже не в зоне воздушных масс, которые не насыщены влагой. Воздух будет перемещаться с запада, конечно, водяного пара будет больше и осадки будут", – говорит синоптик.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Наиболее заметные осадки будут 26 мая и в ночь на 27-е число. Но это не такие невероятные ливни.

В пятницу, субботу и воскресенье, 27, 28 и 29 мая, ожидаются кратковременные небольшие осадки. Температура воздуха будет близка к 20-градусной отметке, уточнил специалист.

"Нужно еще отметить, что в понедельник и вторник, то есть в самые последние дни мая и весны, 30-го и 31-го числа, температура еще больше повысится, она уже перешагнет 20-градусную отметку, осадки будут, но не очень значительные", – заключил синоптик.

Ранее на фоне похолодания в мае врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов посоветовал жителям столицы не спешить надевать легкую одежду. Специалист напомнил, что для последнего месяца весны характерна нестабильная погода. Поэтому одеваться лучше слоями, а также следить, чтобы во время прогулок ноги не промокали и оставались в тепле.

