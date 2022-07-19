Почти 1,4 тыс москвичей в июне начали переезд по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 1,4 тысячи жителей четырех районов столицы в июне начали переезд по программе реновации, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, свыше половины из них уже подобрали новое жилье, а остальные осматривают предложенные варианты.

"В июне текущего года департамент городского имущества направил семьям, проживающим в домах, включенных в программу реновации, 576 писем с предложением равнозначных квартир в четырех новостройках", – приводятся слова Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что в июне расселение москвичей стартовало в четырех районах столицы. Так, в Коптеве начался переезд горожан из домов 17 и 19 в 3-м Михалковском переулке. В Измайлове стали расселяться жители пятиэтажки на улице 7-й Парковой (дома 21 и 21А). Также переезжать начали жильцы домов 2, 21, 6 и 7 в поселке Знамя Октября и дома 9 на 2-й улице Синичкина в Лефортове.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев сообщил, что с начала реализации программы реновации под заселение передали уже 185 новостроек, построенных во всех округах столицы.

По его словам, в Москве расселили уже около 88 тысяч жителей. В новые квартиры переехали около 60,4 тысячи москвичей. Еще порядка 27,6 тысячи участников программы реновации находятся в процессе переезда.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что больше всего новостроек по программе реновации заселяется в Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах.

