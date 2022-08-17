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07:32

Почти 3,6 тыс жителей Северного Измайлова переехали в новые квартиры по реновации

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 3,6 тысячи жителей Северного Измайлова переехали в новое жилье по программе реновации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества.

Глава столичного кабмина Максим Гаман уточнил, что данный район является 3-м в Москве по числу расселяемых домов по реновации. Так, в настоящее время их 29.

"С начала действия программы около 4 тысяч человек выбрали новое жилье для переезда. Из них 3,6 тысячи человек, это 90%, уже заключили с городом договоры на равнозначные квартиры в шести новостройках", – отметил Гаман.

Новые квартиры горожанам были предложены в домах на улицах:

  • 5-я Парковая, дом 62Б;
  • 15-я Парковая, дом 42, корпус 2 и дом 46А, корпус 5;
  • Щелковское шоссе, дом 74 и дом 90, корпус 1;
  • улица Константина Федина, дом 13.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с момента старта программы реновации в Москве новые квартиры получили более 66 тысяч жителей столицы, а это 26,8 тысячи семей.

Жильцов, участвующих в программе реновации, начали переселять в феврале 2018 года. Первыми предложение о расселении получили жильцы домов 3 и 5 на улице Константина Федина. На сегодняшний же день программа реализуется в 73 районах Москвы.

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