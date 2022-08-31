Более 7 тысяч жителей ЮЗАО заключили договоры на новое жилье по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Департамент городского имущества предложил 8,6 тысячи жителям ЮЗАО переезд в новые квартиры в более чем 20 новостройках с начала реализации программы реновации, заявил руководитель ведомства Максим Гаман.
"Сегодня уже 95% участников программы в округе определились с выбором квартиры, а договоры на новое жилье заключили более 7 тысяч москвичей", – отметил он.
Гаман отметил, что расселяемые 52 дома расположены в районах Академический, Обручевский, Ясенево, Зюзино, Коньково, Котловка, Черемушки, а также Северное и Южное Бутово.
Уточняется, что во дворах новостроек есть благоустроенные площадки для занятий спортом, детские игровые комплексы и места для отдыха. Кроме того, на первых этажах могут расположиться медицинские и культурно-досуговые центры, магазины, кафе и предприятия сферы услуг.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве с начала реализации программы реновации построили 204 дома.
Он отметил, что на сегодняшний день проектируют еще 238 домов, общая жилая площадь которых составляет почти 4,7 миллиона квадратных метров, ведется строительство 167 объектов площадью 2,75 миллиона квадратных метров. Также специалисты завершили снос 114 старых домов.
В свою очередь, директор ФАУ "Единый институт пространственного планирования РФ" Дина Саттарова рассказала, что программа реновации в городе реализуется комплексно и поэтапно. По ее словам, при градостроительном планировании особое внимание уделяется созданию социальной и транспортной инфраструктуры.
Столичный штаб по реновации получил почти 140 тысяч обращений с момента открытия
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