С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 340 тыс кв м жилья по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 29 новостроек по программе реновации, их общая площадь составляет 340 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Новые дома были построены в 23 районах, расположенных в 11 округах столицы. Из них под заселение передано уже 12 домов", – заявил он.

Бочкарев отметил, что в новые дома переедут порядка 12 тысяч москвичей.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в свою очередь, сообщил, что несколько дней назад был сдан в эксплуатацию новый дом в районе Текстильщики в ЮВАО. Он находится по адресу улица Чистова, дом 3а.

"В новостройке предусмотрено 128 квартир: 108 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Планируется, что во введенный в эксплуатацию корпус смогут переехать около 400 москвичей", – пояснил Левкин.

По его словам, новостройка представляет собой двухсекционное здание с аркой. Первый этаж дома рассчитан под размещение коммерческих объектов.

Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве с начала реализации программы реновации построили 204 дома. Он отметил, что на сегодняшний день проектируют еще 238 домов, общая жилая площадь которых составляет почти 4,7 миллиона квадратных метров, ведется строительство 167 объектов площадью 2,75 миллиона квадратных метров. Также специалисты завершили снос 114 старых домов.