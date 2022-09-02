С начала года в Москве ввели в эксплуатацию 340 тыс кв м жилья по программе реновации

11:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 29 новостроек по программе реновации, их общая площадь составляет 340 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Новые дома были построены в 23 районах, расположенных в 11 округах столицы. Из них под заселение передано уже 12 домов", – заявил он.
Бочкарев отметил, что в новые дома переедут порядка 12 тысяч москвичей.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в свою очередь, сообщил, что несколько дней назад был сдан в эксплуатацию новый дом в районе Текстильщики в ЮВАО. Он находится по адресу улица Чистова, дом 3а.
"В новостройке предусмотрено 128 квартир: 108 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Планируется, что во введенный в эксплуатацию корпус смогут переехать около 400 москвичей", – пояснил Левкин.
По его словам, новостройка представляет собой двухсекционное здание с аркой. Первый этаж дома рассчитан под размещение коммерческих объектов.
Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве с начала реализации программы реновации построили 204 дома. Он отметил, что на сегодняшний день проектируют еще 238 домов, общая жилая площадь которых составляет почти 4,7 миллиона квадратных метров, ведется строительство 167 объектов площадью 2,75 миллиона квадратных метров. Также специалисты завершили снос 114 старых домов.
"Это наш город": почти 200 домов построили по программе реновации в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: