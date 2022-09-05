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10:40

Бочкарев: Москва одобрила строительство 17,5 млн кв м недвижимости с начала года

городстроительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С января по конец августа 2022 года Москва одобрила строительство 17,5 миллиона квадратных метров всех типов недвижимости. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.

Он отметил, что инвесторы заинтересованы в реализации подобных проектов, невзирая на санкции и другие экономические затруднения.

"Инвестиционное сообщество с уверенностью смотрит в будущее развитие Москвы. Помимо уже реализуемых проектов, девелоперы планируют и согласовывают новые проекты. Только с января по конец августа город одобрил строительство 17,5 миллиона квадратных метра всех типов недвижимости в столице", – сообщил Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что заинтересованность к будущему девелоперских проектов связана с их высокой маржинальностью и курсом работы Стройкомплекса.

"Москва в дополнение к федеральному пакету мер поддержки приняла свой комплекс решений, стимулирующих бизнес и строительную отрасль в частности", – заключил он.

Председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова отметила, что наибольшей популярностью в проектах пользуются жилые здания. Их число составило примерно 8,3 миллиона квадратный метров.

"Помимо жилья, город согласился со строительством почти 4 миллиона квадратных метра недвижимости промышленного назначения. Еще более 3,5 миллиона квадратных метра разрешено построить под офисное назначение. Кроме того, город одобрил реализацию торговых объектов площадью почти 1,8 миллиона квадратных метра", – сообщила Пятова.

Ранее сообщалось о старте монолитных работам на станции "Народное ополчение" будущей Рублево-Архангельской линии метро. На месте второго вестибюля оборудуют монтажно-щитовую камеру для старта тоннелепроходческих механизированных комплексов.

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