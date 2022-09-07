Более 11 тысяч семей получили новое жилье по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала года новые квартиры по программе реновации получили свыше 11,3 тысячи семей, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, больше всего семей переехали в Юго-Восточном административном округе – 3,1 тысячи. Затем идут Северный и Южный округа, где новое жилье получили по 1,2 тысячи семей.

Всего с начала реализации программы новоселье отпраздновали порядка 28,4 тысячи семей. Сейчас в новые квартиры переезжают жители всех округов столицы.

Ранее сообщалось, что в четырех районах столицы восемь домов демонтировали по программе реновации в августе. Дома располагались в Западном Дегунине, Проспекте Вернадского, Косино-Ухтомском и Восточном Бирюлеве.

Около тысячи жителей расселенных и демонтированных домов получили квартиры с улучшенной отделкой в новостройках.

