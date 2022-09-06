Фото: портал мэра и правительства Москвы

В четырех районах столицы восемь домов демонтировали по программе реновации в августе, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что дома располагались в Западном Дегунине, Проспекте Вернадского, Косино-Ухтомском и Восточном Бирюлеве.

"Около тысячи жителей расселенных и демонтированных домов получили квартиры с улучшенной отделкой в новостройках по адресам: Ангарская улица, дом 33, улица Черное Озеро, дом 4, Ленинский проспект, дом 134 и Загорьевская улица, дом 2, корпус 1", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он подчеркнул, что с начала реализации программы реновации специалисты демонтировали уже 119 домов. На их месте появятся новостройки для расселения жителей.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве с начала реализации программы реновации построили 204 дома. Он отметил, что на сегодняшний день проектируют еще 238 домов, общая жилая площадь которых составляет почти 4,7 миллиона квадратных метров, ведется строительство 167 объектов площадью 2,75 миллиона квадратных метров. Также специалисты завершили снос 114 старых домов.