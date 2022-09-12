Собянин осмотрел новостройку в Щукине по программе реновации

16:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин осмотрел новостройку в столичном районе Щукино, возведенную по программе реновации. Градоначальник также пообщался с москвичами, которые въезжают в новый дом, расположенный в 1-м Пехотном переулке.
Мэр Москвы отметил, что программа реновации продолжает развиваться.
"Мы начали еще шесть домов строить разом, в разных стадиях, четыре проектируем, какие-то строим, потом на месте пятиэтажек будут новые дома", – отметил Собянин.
Двухсекционный жилой дом в 1-м Пехотном переулке был возведен по индивидуальному проекту и вписан в окружающую застройку. В нем обустроены 333 квартиры, из которых половина зарезервирована для переселения жителей по программе реновации в районе Щукино.
В новый объект переедут жители двух домов по 1-му Волоколамскому проезду, дом 7, корпуса 1 и 2. Фактически заселились уже 67 из 141 семьи.
Внешняя отделка здания включает в себя применение системы навесного вентилируемого фасада. Квартиры в здании отделаны в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации.
Первый этаж дома является нежилым и отведен под офисы, технические помещения и комнату консьержа. Возле жилого здания проведено благоустройство, были высажены деревья и кустарники.
Всего в рамках программы реновации в районе Щукино подлежат расселению 42 жилых дома, в которых проживают 8,1 тысячи человек. Одно из строений подлежит сохранению как дом авторской архитектуры.
В начале сентября глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что с начала 2022 года новые квартиры по программе реновации получили свыше 11,3 тысячи семей. Больше всего горожан переехали в Юго-Восточном административном округе.
Около 17 тыс человек расселили по программе реновации в Москве в 2022 году
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