Еще пять домов на юго-западе столицы передадут под заселение по программе реновации

Фото: официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

На юго-западе столицы до конца года под заселение передадут еще пять новостроек по программе реновации столичного жилфонда, рассказал заместитель руководителя департамента градостроительной политики Андрей Валуй. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сейчас к передаче под заселение готовятся новостройки, расположенные по адресам улица Керченская, дом 20, корпус 1, и Черноморский бульвар, дом 22, корпус 2, в Зюзине, улица Архитектора Власова, дом 2, в Ломоносовском, а также улица Краснолиманская, дома 21 и 29 в Южном Бутове", – отметил он.

По его словам, на юго-западе столицы ввели в эксплуатацию 28 домов по программе реновации, 23 из которых уже заселяются. Так, 8,4 тысячи жителей округа приступили к переезду в новое жилье, из них около 7 тысяч уже завершили переезд и отпраздновали новоселье.

Уточняется, что всего на юго-западе Москвы в программу реновации включено 520 домов, 29 из них уже расселены. Еще более 110 тысяч горожан получат новые квартиры.

Ранее глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с 2018 года в новостройки по программе реновации переехали свыше 3 700 жителей Бескудниковского района. 3 дома, подготовленные для переезда, находятся на Дмитровском шоссе, еще 6 – на Бескудниковском бульваре. В районе развита транспортная и социальная инфраструктура.

Новые квартиры также получили более 4 000 жителей Фили-Давыдкова. Это 1 800 семей, уточнил Гаман. Участники программы реновации получают квартиры с улучшенной отделкой и оснащением. Новостройки располагаются в том же районе, добавил он.

