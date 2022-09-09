Расселение 18 домов завершили в ЮВАО по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расселение 18 домов завершили на юго-востоке Москвы по программе реновации. Жители еще 57 начали переезд или оформление нужных документов, сообщает сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"28 новостроек передано под заселение в округе. Новые квартиры в них уже получили и завершили переезд более 10 тысяч человек", – заявил он.

Среди районов, где больше всего было передано домов под расселение, – Кузьминки и Люблино. Так, в первом горожане переезжают в 12 новостроек, в Люблине – в 9. Еще несколько объектов построены и готовятся к заселению в районах Люблино и Текстильщики.

Ранее сообщалось, что более 140 семей переехали в новостройку на улице Обручева по программе реновации. Дома, в которых ранее проживали эти семьи, полностью расселены и подготовлены к демонтажу.

Всего в Обручевском районе в программу реновации было включено 17 жилых домов. Таким образом новые квартиры получат еще 3,5 тысячи человек.

