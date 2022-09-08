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14:10

В Головинском районе по программе реновации построят дом с подземной парковкой

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Для участников программы реновации в Головинском районе будет возведен еще один дом с подземной парковкой, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Первый корпус будет состоять из четырех секций, расположенных буквой "Г". Второй корпус будет схож с первым, но в нем предусмотрено три секции. Для жителей на первом этаже будут созданы входные группы с двойными тамбурами и вестибюли", – приводятся в сообщении слова председателя комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анны Яковлевой.

Она добавила, что в специальных помещениях с санузлом расположатся консьержи. Кроме того, во всех квартирах есть лоджии.

Всего в двух корпусах будет 511 квартир разных конфигураций, а на первых этажах расположатся нежилые помещения.

Жилые помещения будут сдаваться с готовой улучшенной отделкой. Отмечается, что керамический кирпич, облицованные панели, фиброцементные плиты в составе системы с воздушным зазором были использованы для отделки фасадов.

Кроме того, во дворе появятся места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что с начала текущего года новые квартиры по программе реновации получили свыше 11,3 тысячи семей. По его словам, больше всего семей переехали в Юго-Восточном административном округе – 3,1 тысячи.

"Это наш город": восемь домов демонтировали по программе реновации в августе

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