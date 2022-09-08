Более 55 домов строят и проектируют по программе реновации на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На севере Москвы в настоящее время по программе реновации строят и проектируют 57 домов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Суммарная площадь будущих новостроек составит больше одного миллиона квадратных метров. Известно, что 9 из указанных 57 домов возводят или планируют возвести на месте снесенных или планируемых к сносу зданий: в их числе дома на Дмитровском и Коровинском шоссе.

"Квартиры в этих новостройках получат порядка 35 тысяч участников программы реновации, сейчас проживающих в том числе в домах, которые будут расселены и демонтированы", – отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Всего же программой реновации предусмотрено предоставление нового жилья 109 тысячам жителей САО.

Ранее Левкин рассказал, что с начала текущего года новые квартиры по программе реновации получили свыше 11,3 тысячи семей. По его словам, больше всего семей переехали в Юго-Восточном административном округе – 3,1 тысячи.

