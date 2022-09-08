Более 140 семей переехали в новостройку на улице Обручева по программе реновации. Дома, в которых ранее проживали эти семьи, полностью расселены и подготовлены к демонтажу.

Всего в Обручевском районе в программу реновации включено 17 жилых домов. Новые квартиры получат еще 3,5 тысячи человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.