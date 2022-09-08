Собянин сообщил об открытии обновленной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил об открытии обновленной развязки на северо-востоке столицы на пересечении МКАД с Осташковским шоссе.

"Ее конструкция уже совершенно другая. Она оборудована направленными съездами. Их пропускная способность выше, а это значит – меньше пробок и больше комфорта для жителей сразу семи городских районов. Как для водителей, так и для пассажиров транспорта", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что в таком крупном мегаполисе, как Москва, развивать транспортную инфраструктуру можно только комплексно. В частности, речь идет об избавлении от устаревших развязок клеверного типа на МКАД.

"Мы построили две новые эстакады-съезды и обновили существующие. Расширили МКАД с пяти до восьми полос на пересечении с Осташковским шоссе. Теперь потоки транспорта не будут пересекаться. На одну полосу в районе МКАД стали шире Осташковское шоссе и улица Осташковская", – рассказал градоначальник.

По его словам, для пешеходов предусмотрены лестницы, по которым можно спуститься к ближайшим улицам и торговым центрам.

"Кроме того, построили надземный переход через улицу Осташковская в районе дома 30", – отметил Собянин.

Мэр добавил, что комплексное обновление МКАД является одной из приоритетных задач. Так, с 2012 года в городе было обновлено и построено 19 развязок. В настоящее время три находятся в работе: на пересечении с Алтуфьевским шоссе, улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотня.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров.

В настоящее время строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улицы 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы "Текстильщики-1", Дмитровский и Старо-Рублевский.

