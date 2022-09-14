Власти Москвы согласовали проект строительства дома по программе реновации в районе Перово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Согласован проект возведения на Перовской улице жилого многоквартирного дома в рамках программы реновации, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках программы реновации на Перовской улице (земельный участок 40а) возведут односекционное здание сложной многоугольной формы на 120 квартир. Строительство будет вестись в рамках квартальной застройки по проекту планировки территорий", – отметила председатель комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

По ее словам, в здании будут представлены 19 однокомнатных, 84 двухкомнатные и 17 трехкомнатных квартир и установлены 3 лифта различной грузоподъемности.

Кроме того, для маломобильных граждан на территории новостройки создадут доступную среду, а во дворе будут установлены скамейки, указатели, фонари, обустроена игровая площадка и зоны отдыха.

"В части благоустройства и озеленения на участке строительства высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и установят малые архитектурные формы", – добавила Яковлева.

В начале сентября глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявил, что с начала 2022 года новые квартиры по программе реновации получили свыше 11,3 тысячи семей. По его словам, больше всего семей переехали в Юго-Восточном административном округе – 3,1 тысячи. Затем идут Северный и Южный округа, где новое жилье получили по 1,2 тысячи семей.

Всего с начала реализации программы новоселье отпраздновали порядка 28,4 тысячи семей. Сейчас в новые квартиры переезжают жители всех округов столицы.

