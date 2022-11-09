"Мой район. Навигатор": в Парке Горького начались работы по монтажу катка

Этой зимой в районе Якиманка снова будет работать каток, его уже начали монтировать в Парке Горького. Покататься на коньках одновременно там смогут около шести тысяч человек. Всего в столичных парках и дворах заработает более 150 катков с искусственным льдом.

Как только в городе установятся стабильно низкие температуры, специалисты начнут работы по намораживанию льда. Обычно это занимает несколько дней. Сначала основание катка выравнивают слоем песка, затем укладывают целлофан и прочие резиновые маты, через которые проходят трубки с жидким хладоносителем. После этого подключают специальные холодильные установки, с их помощью поверхность покрывается льдом толщиной 10–12 сантиметров. В финале покрытие выравнивают и полируют.

Отдыхающие на катках смогут воспользоваться пунктами проката инвентаря и раздевалками, а также вкусно поесть.