14:30Город
Собянин утвердил механизм региональных соглашений о защите и поощрении инвестиций
Столичные бизнесмены, которые вкладываются в важные городские проекты, получили гарантии от московских властей. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Как сообщил мэр столицы, были приняты правила заключения региональных соглашений. Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений предусматривает меры поддержки инвесторов.
Одна из мер поддержки – возможность компенсации части затрат инвестора при соблюдении им требований к финансовой эффективности проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.