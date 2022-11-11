Собянин утвердил механизм региональных соглашений о защите и поощрении инвестиций

Столичные бизнесмены, которые вкладываются в важные городские проекты, получили гарантии от московских властей. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Как сообщил мэр столицы, были приняты правила заключения региональных соглашений. Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений предусматривает меры поддержки инвесторов.

Одна из мер поддержки – возможность компенсации части затрат инвестора при соблюдении им требований к финансовой эффективности проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.