Столичное метро продолжило работу в обычном режиме после закрытия участка зеленой ветки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичное метро продолжило работу в обычном режиме после ограничения движения поездов на участке зеленой ветки между станциями "Автозаводской" и "Орехово". Об этом Дептранс Москвы рассказал в своем телеграм-канале.

"Все станции метро работают штатно. <...> Больше 100 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров помогают сориентироваться и построить маршрут", – говорится в публикации.

Пассажирам предлагают чай, шоколад и печенье на станциях:

"Автозаводская";

"Орехово";

"Красногвардейская";

"Царицыно".

другими линиями метро;

МЦД-2;

Павелецким направлением Московской железной дороги.

В Департаменте отметили высокую загруженность наземного столичного транспорта – к 14:00 часам автобусы КМ перевезли почти 50 тысяч пассажиров. Москвичам и гостям города советуют для перемещений воспользоваться:В ведомстве предупредили, что определенные ограничения действуют и в отношении автомобильного движения вблизи закрытых станций, поэтому водителям следует заранее продумать, как объехать эти участки.

Участок Замоскворецкой линии столичного метрополитена закрыли для пассажиров с 12 ноября. Движения поездов не будет между станциями "Автозаводская" и "Орехово".

Ограничения связаны с проведением капитального ремонта тоннеля от станции "Царицыно" до "Кантемировской". Работы будут идти примерно полгода. За это время рабочие фактически построят новый тоннель протяженностью 120 метров. Работы необходимо провести из-за технических недочетов, которые были допущены при строительстве в 1980-х годах.

На Курском и Павелецком направлениях запущены дополнительные поезда и назначены дополнительные остановки. Также продлены маршруты части поездов. Построить альтернативный маршрут горожанам помогут сотрудники Центр обеспечения мобильности пассажиров.



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