Схема движения временно изменится на нескольких улицах в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На нескольких улицах в столице временно изменится схема движения транспорта в связи с проведением ремонтных работ, сообщает Дептранс в телеграм-канале.

Так, с 12 ноября по 1 июня будущего года будет закрыт участок Солнечной улицы из-за ремонтных работ на объектах метрополитена в ЮАО.

"Кроме того, с 12 ноября по 12 августа 2023 года будет недоступна для движения 1 полоса на участке Луганской улицы, а с 2 июня по 12 августа 2023 года – 1 полоса на участке Солнечной улицы", – говорится в сообщении.

Кроме того, с субботы, 12 ноября, боковой проезд улицы Кубинка будет закрыт в ночное время. Ограничения будут действовать до 28 февраля.

В Дептрансе попросили автомобилистов заранее планировать маршруты.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 12 и 13 ноября из-за переключения пути на станции Переделкино. В пресс-службе МЖД рассказали, что рабочие проведут переключение пути на участке с 01:30 12 ноября до 04:00 13 ноября.

Кроме того, 27 автобусов изменят маршрут на время закрытия участка Замоскворецкой линии метро. Изменения будут действовать до весны 2023 года.

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