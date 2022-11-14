Два съезда на шоссе Энтузиастов появятся около станции "Авиамоторная" БКЛ метро

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Рядом со станцией метро "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро появятся два съезда на шоссе Энтузиастов, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты создают на базе "Авиамоторной" инфраструктуру, которая будет удобна для пассажиров разных видов общественного транспорта и для автомобилистов.

"В частности, заканчивается реконструкция 200-метрового участка проезда Энтузиастов, расположенного рядом с метро и примыкающего к Дангауэровскому путепроводу на шоссе Энтузиастов. Шоссе и проезд будут соединены двумя съездами", – рассказал Бочкарев.

Заммэра уточнил, что в высокой степени готовности находится съезд на шоссе Энтузиастов в сторону области.

"Завершены его основные конструкции, ведется устройство инженерных систем, в частности водостока. В следующем году планируется создание второго съезда – в сторону центра города", – уточнил Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что создаваемый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Авиамоторная" объединит две станции метро, платформу будущего МЦД-3, а также трамвайные маршруты.

"Технологическая часть ТПУ, помимо реконструкции прилегающей улично-дорожной сети, включает создание разворотного кольца и конечной станции трамваев, остановочных павильонов, подземных пешеходных переходов", – рассказал Кравцов.

Он добавил, что прилегающая к ТПУ территория будет благоустроена.

Ранее возле ТПУ "Рижская" началось благоустройство территории. Отмечалось, что данные работы позволят обустроить альтернативные маршруты в районе ТПУ и строящейся станции "Рижская" Большой кольцевой линии.

Сообщалось, что в ходе благоустройства специалисты выполнят замену асфальта на парковках и проезжей части, установят свыше 80 фонарей, а пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения.



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