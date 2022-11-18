Росавиация продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов России до 27 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России продлили режим ограничения полетов в аэропорты южной центральной части России до 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Так, самолеты по-прежнему не будут летать в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. В качестве альтернативы россиянам рекомендовали использовать воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы ввели максимальный уровень угрозы совершения терактов. Из-за этого в Шереметьево, Домодедово и Внуково необходимо увеличить число групп быстрого реагирования и работников сил обеспечения транспортной безопасности.

Ограничения на полеты в несколько аэропортов России ввели после начала спецоперации на Украине 24 февраля. После этого режим регулярно продлевали.



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