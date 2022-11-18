Расписание поездов изменится на Киевском направлении МЖД в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расписание поездов Киевского направления Московской железной дороги изменится в ближайшие выходные с связи со строительством путей к запуску четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Измененное расписание будет действовать с 00:00 субботы, 19 ноября, до 04:00 воскресенья, 20 ноября.

"Часть поездов отменят, у части изменят остановки на участке от Киевского вокзала до Апрелевки. Интервалы движения поездов будут увеличены местами до 40 минут", – говорится в сообщении.

Кроме того, последний поезд с Киевского вокзала 19 ноября отправится в 23:47. Также изменится расписание аэроэкспрессов до аэропорта Внуково.

В департаменте пояснили, что в связи со строительством дополнительных главных путей в рамках подготовки к запуску МЦД-4 на участке Киевского направления от станции Крекшино до Апрелевки на 28 часов будет закрыт путь в направлении Москвы.

"В это время поезда на участке будут ездить в реверсивном режиме. Изменения пройдут в выходные дни – во время наименьшего пассажиропотока", – отметили в Дептрансе.

Вдоль линии МЖД будут курсировать компенсационные автобусы, с расписанием и маршрутом которых можно ознакомиться на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

Ранее сообщалось, что в ночь с 19 на 20 ноября изменится расписание поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров. Это связано с подготовкой к запуску МЦД-4.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!