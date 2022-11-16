Расписание поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 19 на 20 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров изменится в ночь с 19 на 20 ноября в связи с подготовительными работами к запуску МЦД-4. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С коллегами из РЖД готовимся к запуску МЦД-4 – он планируется уже в конце 2023 – начале 2024 года. Чтобы успеть провести работы в срок, с 01:30 ночи 19 ноября по 04:30 утра 20 ноября значительно изменится расписание поездов на МЦД-2", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на центральном участке линии между станциями Рижская и Курская интервалы движения поездов будут увеличены до 1 часа.

На Курском направлении между станцией Царицыно и Курским вокзалом поезда будут следовать с интервалами в 1 час. При этом часть поездов проследуют укороченными маршрутами от и до станции Царицыно с увеличенными интервалами от 15 минут.

"На Рижском направлении интервалы движения поездов будут увеличены до 30 минут. Часть поездов со стороны Нахабина проследуют укороченными маршрутами от/до Курского вокзала, Рижского вокзала и Стрешнева", – пояснили в департаменте.

Там уточнили, что изменения в расписании связаны с закрытием одного из главных путей от Курского вокзала до станции Люблино. Работы будут осуществляться на Курском вокзале и продлятся 27 часов. Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно в приложениях "Метро Москвы", "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.

"Для поездок в центр в эти выходные выбирайте альтернативные маршруты: наземный транспорт, Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро, Павелецкое направление ж/д. Убедительно просим не пользоваться станцией Текстильщики МЦД-2 из-за увеличенного пассажиропотока, пересадка на метро здесь перегружена", – указано в материале.

Ранее сообщалось, что участок Замоскворецкой линии метро закрыли для пассажиров с 12 ноября примерно на полгода. За это время будет проведен капитальный ремонт тоннеля от станции "Царицыно" до "Кантемировской".

Данные работы необходимо провести из-за технических недочетов, которые были допущены при строительстве участка в 1980-х годах. Работы будут проводить в круглосуточном режиме открытым способом из-за небольшой глубины залегания участка.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!