Монтаж второго пролета Крымского моста начнется 11 ноября

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что к монтажу второго пролета Крымского моста планируется приступить 11 ноября. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, специалисты уже успешно завершили установку первого пролета. Он отметил, что надвижка заняла всего 12 часов.

"Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. <...> Монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября", – говорится в его публикации.

Ранее Хуснуллин заявил, что запуск движения по обеим полосам правой стороны Крымского моста запланирован на 20 декабря.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту 8 октября. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который проходил мимо. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Ответственность за подготовку и осуществление теракта президент России Владимир Путин возложил на спецслужбы Украины.



Открыть движение по обеим полосам Крымского моста планируется 20 декабря – Хуснуллин

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