Путин на вручении верительных грамот выступит с речью о внешней политике

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 5 апреля выступит с большой речью по внешнеполитической теме на церемонии вручения верительных грамот прибывшими на территорию России диппредставителями иностранных государств. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, начало мероприятия намечено на 15:00.

"Это будет традиционно в Большом Кремлевском дворце. Традиционно на церемонии с большим, достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин", – уточнил он.

В марте помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что глава государства в апреле примет верительные грамоты у послов ряда стран. По его словам, на мероприятии будут присутствовать около 17–18 новых диппредставителей. На тот момент Ушаков заявлял, что на церемонию прибудет посол американской стороны в РФ.

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