Путин отметил особое положение РФ как самобытного государства-цивилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большой опыт самостоятельной государственности и богатая культура определяют особое положение России как самобытного государства-цивилизации, сообщил Владимир Путин, выступая в Кремле на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

По его словам, умение обеспечивать на своей обширной территории гармоничное сосуществование различных народов, этнических, религиозных и языковых групп сыграло важную роль в таком положении страны.

Президент пообещал, что Россия намерена и дальше выступать в качестве одного из суверенных центров мировой политики, выполнять историческую миссию по поддержанию глобального баланса и выстраиванию многополярной международной системы.

Кроме того, Россия продолжит проведение многовекторной внешней политики, продиктованной собственными интересами и осознанием ответственности за сохранение стабильности в мире.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что 5 апреля Владимир Путин выступит с большой речью по внешнеполитической теме на церемонии вручения верительных грамот прибывшими на территорию России диппредставителями иностранных государств.

На мероприятие прибыли около 17–18 новых диппредставителей. На церемонию также прибыла посол американской стороны в РФ.

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