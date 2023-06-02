"Троица" будет храниться в храме Христа Спасителя в герметичной капсуле – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Икону "Троица" Рублева во время пребывания в храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня будут хранить в специальной герметичной капсуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, капсула обеспечит стабильный и заранее заданный уровень влажности. Ее в ближайшее время установят в соборе.

Отмечается, что температура в ней будет регулироваться автоматической системой храма, реагирующей на изменения тепловых показателей. Она тестируется больше недели и работает исправно. Оптимальная температура для иконы – 20–21 градус тепла, заключил источник.

Безопасность иконы будут обеспечивать Росгвардия и служба безопасности храма, сообщил ТАСС источник в Русской православной церкви.

Ранее икону "Троица" возвратили РПЦ. Сообщалось, что в течение года ее выставят в храме Христа Спасителя в Москве, а потом переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Ученые РАН впоследствии попросили Минкультуры не допускать транспортировки святыни, так как это может привести к ее разрушению.

Икону Рублева выставят на Троицу в храме Христа Спасителя