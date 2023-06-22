К "Троице" ежедневно приходят поклониться не менее 8 тысяч верующих

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Поклониться иконе "Троица" Андрея Рублева ежедневно приходят не менее восьми тысяч верующих, рассказал в интервью радиостанции "Комсомольская правда" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, сейчас святыня находится в храме Христа Спасителя. Ее нахождение там продлили до 18 июля включительно.

Легойда напомнил, что "Троица" продолжит числиться в государственных фондах, что позволит властям контролировать ее состояние надлежащим образом.

Ранее гендиректор реставрационного Центра имени Грабаря Дмитрий Сергеев рассказал, что предположительный срок восстановления иконы "Троица" впоследствии может увеличиться и превысить год.

По его словам, бывали случаи, когда реставраторам удавалось закончить работы раньше намеченного времени. Тем не менее они крайне редки, и в отношении "Троицы" процесс восстановления, вероятно, затянется.

О том, что "Троицу" Рублева вернули Русской православной церкви, стало известно 15 мая. До этого святыня хранилась в собрании Третьяковской галереи.

4 июня икону выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Она пробудет там до 19 июля, после чего ее вернут на свое историческое место в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, где сейчас находится копия святыни.

Из-за состояния иконы на повестке стоит вопрос ее реставрации. По этому поводу глава Минкультуры РФ Ольга Любимова недавно предположила, что работы по восстановлению "Троицы" могут занять до одного года, и заметила, что точные сроки назвать пока сложно.



Икону "Троица" отправят на реставрацию в середине июня