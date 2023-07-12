Договор о передаче "Троицы" Троице-Сергиевой лавре заключили на 49 лет

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Соглашение о передаче иконы "Троица" кисти Андрея Рублева Троице-Сергиевой лавре заключили на 49 лет с возможностью продления. Об этом сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"Договор заключен на 49 лет. Его пролонгация предусмотрена соответствующим приказом министерства культуры об утверждении типовой формы подобного договора", – цитирует ее ТАСС.

Чернега добавила, что после истечения срока договора он будет продлен.

Решения о раставрационно-консервационных мероприятиях в отношении иконы примут на расширенном совете с участием специалистов в области изучения, сохранения древнерусской живописи, сообщает Центр имени И. Э. Грабаря.

Кроме того, в помещении, в котором будет храниться "Троица", намерены поддерживать специальный температурно-влажностный режим с помощью прецизионных систем кондиционирования. Пространство будет оборудовано газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны.

Церемония утверждения договора о безвозмездной передаче иконы "Троица" Андрея Рублева Троице-Сергиевой лавре от Третьяковской галереи состоялась 12 июля в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходило в Александро-Невской лавре. Документ о передаче подписали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры России Ольга Любимова.



Икону "Троица" Рублева передали в пользование Троице-Сергиевой лавре