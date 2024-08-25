Мария Воропаева поздравила победителей хоккейного турнира в Солнцеве

Фото: телеграм-канал "Мария Воропаева"

Руководитель проектных направлений Российского фонда мира и активист общественного движения "Мой район" Мария Воропаева поздравила участников турнира среди любительских хоккейных клубов ЗАО в Солнцеве на кубок Фонда мира с финалом, который прошел 25 августа, пишет Агентство "Москва".

"Несмотря на статус любительских клубов, участники турнира показали спортивный профессионализм высшего уровня и устроили болельщикам настоящий праздник спорта. Спасибо всем участникам и гостеприимству арены в Солнцеве, а Российский фонд мира обязательно продолжит поддерживать и развивать московский спорт", – сказала Воропаева, которая стала инициатором турнира.

В свою очередь, жители района, спортсмены и болельщики поблагодарили ее за организацию турнира. Соревнования стартовали 3 августа и завершились 25 августа. В турнире приняли участие команды со всего ЗАО Москвы, такие как "Рублевские соколы", "Западные волки", "Вольта", "Крылатые орлы", "СВЛ", "Внуково", "Очаково" и "Западные волки дубль".

Хоккейные баталии проходили на поле Ледовой арены. Одержав победу в финале со счетом 11:5, "Вольта" заняла первое место. Серебро и бронзу увезли домой клуб "Внуково" и "Рублевские соколы". Победителям турнира были вручены медали и памятные грамоты.

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