На Ямале прошла первая конференция преподавателей музыкальных школ

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Более 130 педагогов из столицы и регионов России посетили первую конференцию преподавателей музыкальных школ для повышения профессионального уровня и обмена знаниями, которая прошла в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Мероприятие прошло при поддержке правительства Ямала и компании "Газпром нефть".

Среди участников были трое педагогов из Москвы и Московской области. Одна из них – Татьяна Охлопкова, преподаватель направления "Фортепиано" детской музыкальной школы им. Н. Н. Калинина в Капотне. Ее стаж работы – более 40 лет.

"Педагог в музыкальной школе — это совершенно удивительная профессия. Дети приходят в музыкальную школу с огромными глазами, не понимают, где они и чего хотят. И наша задача – в этих глазах зажечь огонь, влюбить в музыку, а впоследствии вырастить высококультурного человека с высоким интеллектом, способного воспринимать окружающий мир несколько на другом уровне", – отметила Охлопкова.

Для учителей была подготовлена и культурная программа: творческая встреча с народным артистом России и художественным руководителем Музыкальной мастерской Юрием Розумом и гала-концерт с участием экспертов конференции, который также смогли посетить жители Ноябрьска. Педагогическая конференция прошла как часть проекта "Музыкальная мастерская Юрия Розума".

За три дня эксперты ведущих творческих вузов провели для них более 80 теоретических и практических занятий по девяти направлениям: вокал, фортепиано, ударные, саксофон, флейта, скрипка, домра, баян и гитара. На конференции также изучали современные методики преподавания и организацию образовательного процесса.

По итогу все участники получили сертификаты о повышении квалификации от академического партнера конференции – Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова.

"Музыкальная мастерская – проект, который проделал невероятный путь. Наш благотворительный фонд начинал сотрудничество с "Газпром нефтью" с фестиваля в Ноябрьске и Муравленко. За семь лет мы вместе прошли путь от первых открытых уроков до уникальной системы поддержки музыкально одаренных детей и их преподавателей в регионах", – рассказал профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист России Юрий Розум.

По словам директора программы социальных инвестиций "Родные города" Ярины Сугаковой, воплощение таланта полностью зависит от окружения, а "Музыкальная мастерская" позволяет обмениваться знаниями, опытом, а юным музыкантам помогает проявить себя и свой талант.

Ранее сообщалось, что фестиваль "Московская a cappella" продлится в столице до 1 сентября. Порядка 150 коллективов более чем из 10 стран мира представят свои композиции на открытых музыкальных площадках, в амфитеатрах и на балконах зданий. В программе будут участвовать, в частности, HUG Vocal Band из Китая, "Сибирская женская акапелла" из Новосибирска, кубинский Cuban Soul и прочие артисты.

Выступления музыкальных коллективов со всего мира пройдет в том числе на Тверской, Манежной и Болотной площадях, а также в Камергерском переулке и на площади Революции. Вокальное состязание проходит в столице в рамках проекта "Лето в Москве" и форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".