Оформлять бесплатный билет на проезд в электричках для детей до 7 лет не нужно – Дептранс

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

С 22 июня проезд для детей до 7 лет в поездах ЦППК, МТППК и аэроэкспрессах, а также в электричках по всей России стал бесплатным. Столичный Дептранс в своем телеграм-канале уточнил новые правила проезда.

"Теперь родителям детей до 7 лет при каждой поездке в электричках достаточно иметь при себе любой документ, подтверждающий возраст ребенка. Оформлять бесплатный билет в кассе не нужно", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что на всем общественном транспорте столицы можно будет использовать для оплаты проезда систему быстрых платежей (СБП). Соответствующий документ подписали Сергей Собянин и гендиректор АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на Петербургском международном экономическом форуме.

Внедрить способ оплаты проезда с использованием СБП в кассах и на турникетах станций подземки собираются до конца года, на наземном транспорте и в мобильных сервисах – в течение 2023 года.

Чтобы купить билет с помощью СБП, карта банка и технология NFC для беспроводной передачи данных не потребуются. Нужно будет просто установить в гаджет мобильный сервис одного из банков – участников Системы быстрых платежей и воспользоваться камерой для считывания QR-кода.