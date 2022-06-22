Оформлять бесплатный билет на проезд в электричках для детей до 7 лет не нужно – Дептранс

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
С 22 июня проезд для детей до 7 лет в поездах ЦППК, МТППК и аэроэкспрессах, а также в электричках по всей России стал бесплатным. Столичный Дептранс в своем телеграм-канале уточнил новые правила проезда.
"Теперь родителям детей до 7 лет при каждой поездке в электричках достаточно иметь при себе любой документ, подтверждающий возраст ребенка. Оформлять бесплатный билет в кассе не нужно", – говорится в публикации.
Ранее стало известно, что на всем общественном транспорте столицы можно будет использовать для оплаты проезда систему быстрых платежей (СБП). Соответствующий документ подписали Сергей Собянин и гендиректор АО "Национальная система платежных карт" Владимир Комлев на Петербургском международном экономическом форуме.
Внедрить способ оплаты проезда с использованием СБП в кассах и на турникетах станций подземки собираются до конца года, на наземном транспорте и в мобильных сервисах – в течение 2023 года.
Чтобы купить билет с помощью СБП, карта банка и технология NFC для беспроводной передачи данных не потребуются. Нужно будет просто установить в гаджет мобильный сервис одного из банков – участников Системы быстрых платежей и воспользоваться камерой для считывания QR-кода.
В России вступил в силу закон о бесплатном проезде детей до 7 лет в электричках
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