РЖД вернули скидку на ряд поездов для многодетных семей РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

РЖД вернули скидки на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования для многодетных семей. Информация об этом появилась в телеграм-канале компании.

"Семьи с тремя и более детьми, младшему из которых не исполнилось 18 лет, в этом году снова могут оформлять скидку на поездки по России в купейных вагонах поездов дальнего следования", – говорится в публикации.

Теперь предложение будет действовать не только летом, но также в течение всего года. Период проведения акции – с 9 июня 2021 года по 31 декабря 2024 года. Билеты со скидкой 15% уже доступны на сайте компании, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.

Чтобы начать путешествовать с выгодой, нужно зарегистрироваться в программе лояльности "РЖД Бонус", одному из членов семьи прийти в кассу АО "ФПК" и получить статус "Большая семья", предъявив кассиру необходимые документы.

Отправиться в поездку можно с 15 июня.

Ранее Госдума приняла закон о бесплатном проезде детей в возрасте от пяти до семи лет в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом. Председатель ГД Вячеслав Володин уточнил, что это станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми.

