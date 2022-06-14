РЖД вернули скидку на ряд поездов для многодетных семей РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
РЖД вернули скидки на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования для многодетных семей. Информация об этом появилась в телеграм-канале компании.
"Семьи с тремя и более детьми, младшему из которых не исполнилось 18 лет, в этом году снова могут оформлять скидку на поездки по России в купейных вагонах поездов дальнего следования", – говорится в публикации.
Теперь предложение будет действовать не только летом, но также в течение всего года. Период проведения акции – с 9 июня 2021 года по 31 декабря 2024 года. Билеты со скидкой 15% уже доступны на сайте компании, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах.
Чтобы начать путешествовать с выгодой, нужно зарегистрироваться в программе лояльности "РЖД Бонус", одному из членов семьи прийти в кассу АО "ФПК" и получить статус "Большая семья", предъявив кассиру необходимые документы.
Отправиться в поездку можно с 15 июня.
Ранее Госдума приняла закон о бесплатном проезде детей в возрасте от пяти до семи лет в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом. Председатель ГД Вячеслав Володин уточнил, что это станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми.
Для многодетных семей расширят возможности использования маткапитала в Подмосковье
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: