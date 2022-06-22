Совфед одобрил закон о параллельном импорте в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совет Федерации на заседании 22 июня одобрил закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в России.
Документ, инициированный правительством РФ, предусматривает, что нарушением не является использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы.
Так, закон защищает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев ранее заявил, что система параллельного импорта не является контрабандой, это международная система исчерпания интеллектуальных прав, которая подразумевает свободный ввоз в страну оригинальных товаров.
По его словам, в мире действуют две системы исчерпания прав: международная и национально-региональная. Он отметил, что большинство экономически мощных стран, например США и Китай, реализуют у себя международную систему исчерпания интеллектуальных прав. Гутенев пояснил, что любой российский предприниматель может из утвержденного списка приобрести товар в любой стране, заплатить пошлины и реализовать его в России.
Российские маркетплейсы продолжили организовывать параллельный импорт брендов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: