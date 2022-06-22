Совфед одобрил закон о параллельном импорте в России

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Совет Федерации на заседании 22 июня одобрил закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в России.

Документ, инициированный правительством РФ, предусматривает, что нарушением не является использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Так, закон защищает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев ранее заявил, что система параллельного импорта не является контрабандой, это международная система исчерпания интеллектуальных прав, которая подразумевает свободный ввоз в страну оригинальных товаров.

По его словам, в мире действуют две системы исчерпания прав: международная и национально-региональная. Он отметил, что большинство экономически мощных стран, например США и Китай, реализуют у себя международную систему исчерпания интеллектуальных прав. Гутенев пояснил, что любой российский предприниматель может из утвержденного списка приобрести товар в любой стране, заплатить пошлины и реализовать его в России.